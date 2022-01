Thor e heroína formam a parceria mais estranha da Marvel

Thor e Capitã Marvel estão tendo uma das parcerias mais estranhas dos quadrinhos. E não é nem mesmo culpa deles.

De acordo com o Screen Rant, nas atuais histórias em quadrinhos da Marvel, Thor perdeu o controle do Mjölnir novamente. Paralelamente, Capitã Marvel descobriu que seus poderes, de alguma maneira, podem se manifestar de maneira física, ou seja, como uma figura independente.

Continua depois da publicidade

Acontece que esse ser que surgiu dos poderes da Capitã Marvel está em posse do Mjölnir, o que é bizarro porque, tradicionalmente, nenhum deles pode atuar de maneira independente. Como sabemos, o martelo de Thor é um dos acessórios mais poderosos dos quadrinhos da Marvel, então o perigo nessa situação é muito grande.

Thor e Capitã Marvel agora têm uma conexão muito estranha, que surgiu sem que eles tivessem nenhuma escolha. O que resta agora é saber quais serão as consequências disso nos quadrinhos.

No cinema, Chris Hemsworth retorna para uma nova aventura como Thor

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 7 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e ver os filmes de Thor.