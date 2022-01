Thor ganha vilão bizarro – mas extremamente poderoso

O Thor pode ganhar um novo vilão bizarro, mas extremamente poderoso, nos quadrinhos. Ele está potencialmente ligado ao Sol.

De acordo com o Comic Book Resources, existe uma indicação em Thor #21 de que uma grande ameaça pode surgir do Sol. Isto pode se tornar um grande problema para o Deus do Trovão.

Não é por acaso que o núcleo do Sol pode gerar uma nova ameaça para o Universo Marvel. Nos quadrinhos, os super-heróis sempre tiveram o costume de resolver seus problemas com o Sol.

Foram muitas as vezes que os super-heróis da Marvel enviaram vilões perigosos, ou ameaças de grande escala, para o Sol. Agora, isto pode ter uma consequência.

É um pouco bizarro que o Sol possa simplesmente dar origem para um novo vilão da Marvel. Mas é uma ameaça que deve ser levada a sério por Thor e seus companheiros, podendo destruir o universo.

No cinema, Thor é interpretado por Chris Hemsworth

Chris Hemsworth interpreta o personagem Thor no cinema. A sua abordagem é bastante distante dos quadrinhos, mas ainda conseguiu muito sucesso com o público.

O ator retorna em Thor: Amor e Trovão (Thor 4). A direção é de Taika Waititi.

O elenco também conta com Natalie Portman como a Poderosa Thor.

Famoso por seu papel como Batman na trilogia de Christopher Nolan, o ator Christian Bale interpreta o grande vilão do blockbuster, conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4), da Marvel, chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

