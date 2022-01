Wolverine ganhou novo poder ao assumir manto de herói da Marvel

Wolverine é um dos heróis mais poderosos dos X-Men. Mas, ao assumir o manto do Punho de Ferro, Logan se tornou um dos mais fortes da Marvel.

Essa fusão de poderosos acontece na edição seis de Novos Vingadores. Com a chegada de Agamotto, que promete uma batalha mística, o grupo da Marvel toma uma decisão corajosa.

Os heróis pretendem unir todos os poderes, mas precisam de alguém para suportar isso. O escolhido é simplesmente o Wolverine.

Entre os poderes cedidos está o do Punho de Ferro. A força vai para as garras do Wolverine, que se transformam em matadoras de deuses.

Além desse poder, Logan ainda recebeu a força de personagens como Daimon Hellstrom, Doutor Estranho e Luke Cage. O mais incrível disso tudo é que o Wolverine não foi capaz de derrotar Agamotto, que possui um poder extraordinário.

Quem conseguiu destruir o vilão foi apenas o Doutor Vodu, que também desapareceu com a ação.

Nova heroína da Marvel é uma mistura de Thor e Wolverine

Eco se tornou uma das heroínas mais poderosas da Marvel nos quadrinhos, e agora ela está usando seus novos poderes da Força Fênix para se tornar uma mistura de Wolverine e Thor (via Screen Rant).

Em Avengers #51, Pantera Negra tenta mostrar para Eco que, com seus novos poderes e habilidades, ela pode se tornar o contraponto perfeito para Galactus, Thanos e outras ameaças do Universo Marvel.

Eco está igualmente preocupada em enfrentar a Força Fênix, já que ela corrompeu seus hospedeiros em muitas ocasiões.

Eco acaba indo para Asgard em busca de respostas de Thor sobre a Força Fênix, mas chega em meio a um grande ataque de vilões.

Eco rapidamente assume a Força Fênix enquanto usa seus poderes para copiar as garras de Wolverine para matar um dos inimigos. Ela também cria seu próprio Mjölnir de fogo para ajudar a derrotar os vilões.

