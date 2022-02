Batman tem a derrota mais humilhante para heroína da Liga da Justiça

Batman sempre foi o humano que luta com seres como Superman ou Mulher-Maravilha. Membros da Liga da Justiça que, se não são deuses, estão tão perto de sê-los quanto é fisicamente possível.

Na verdade, Batman até derrotou alguns deuses por conta própria. Isso dá credibilidade à frase “Batman sempre vence”. Isso, no entanto, não poderia estar mais longe da verdade.

A reivindicação de Batman à fama é que ele é o mortal entre os deuses, como tal, ele é tão capaz de falhar quanto qualquer outra pessoa, como comprovado por sua derrota nas mãos da Mulher-Maravilha em Mulher-Maravilha – Hiketeia.

Isso coloca a questão sobre as capacidades de Batman e como, embora ele tenha planos de derrotar todos os seus amigos e aliados, ele perdeu tão rapidamente para a Mulher-Maravilha.

A Mulher-Maravilha jurou proteger uma mulher que Batman estava caçando por cometer vários assassinatos. Embora Diana entendesse o que sua acusação havia feito, ela manteve sua promessa de proteção, fazendo com que os dois heróis se enfrentassem em duas ocasiões distintas.

Na primeira vez, Batman deu um soco na Mulher-Maravilha para tentar alcançar seu alvo. Ela então rapidamente o desviou e o jogou para fora de sua varanda. Na segunda vez, Batman lutou mais, mas a Mulher-Maravilha rapidamente o superou e prendeu sua cabeça sob sua bota, forçando-o a se render.

A humilhante derrota de Batman para a Mulher-Maravilha

Dizer que a luta foi unilateral seria um eufemismo. Em nenhum momento durante seus confrontos com ela, Batman chegou perto de superar a sua aliada da Liga da Justiça.

Ela fez parecer que estava disciplinando uma criança mais do que lutando contra um amigo e igual. Isso vai contra os anos de treinamento de Batman, suas engenhocas e o simples fato de que ele tem contingências para lutar contra seus companheiros heróis, se chegar a isso. Por que ele perdeu então?

Existem muitas razões. A primeira, é que simplesmente depende do escritor. A história em que Batman foi derrotado pertence à Mulher-Maravilha, não teria sido uma boa história sobre ela se ela perdesse. Depois, há a lacuna em suas habilidades a serem consideradas.

Mesmo que a Mulher-Maravilha não tivesse super força e quase invulnerabilidade do seu lado, Diana tem anos de experiência em combate sobre o Batman.

Ela também foi treinada por mestres da guerra e pode se comportar tanto como soldado quanto como estrategista. Com base em sua longa vida útil, ela é claramente uma lutadora melhor que o Batman.

Também vale a pena notar que Batman entendeu por que ela estava lutando com ele nisso. Como seu amigo, ele pode estar se segurando para não machucá-la seriamente. Na verdade, porém, parece mais provável que ele simplesmente tenha perdido a luta, superado por uma inimiga superior.

Isso aconteceu muito no passado do Batman e, sem dúvida, acontecerá mais no futuro. A ideia de que Batman sempre vence decorre do fato de ele estar entre pessoas com poderes incríveis como iguais.

Isso é absurdo porque Batman tem que fazer tudo ao seu alcance apenas para acompanhar, e parece que ele está no topo porque ninguém realmente quer machucá-lo. Se seus amigos da Liga da Justiça estivessem genuinamente tentando lutar com ele, mesmo aquelas contingências fabulosas dele poderiam ter falhado.

No cinema, Batman será interpretado por Robert Pattinson em um novo longa-metragem. A estreia está marcada para o dia 3 de março de 2022.