DC cancela saga de Esquadrão Suicida

A atual série em quadrinhos do Esquadrão Suicida vai acabar em maio, com a edição 15. A saga mais recente da equipe fez eles viajarem pelo multiverso.

Em Esquadrão Suicida #15, de Dennis Hopeless, o grupo finalmente vai contra os planos de Amanda Waller, que parece ter se tornado a vilã da história.

A nova versão da equipe se inspira no filme de James Gunn, O Esquadrão Suicida, e coloca o Pacificador e Bloodsport no time. Dessa vez eles deixaram a Terra para impedir Amanda Waller de dominar a Terra-3.

“ÚLTIMA EDIÇÃO! Através do espaço e de Terras alternativas, esta versão do Esquadrão tentou se libertar das garras de Waller. No final da série, eles arriscam tudo pela liberdade uma última vez”, diz a sinopse da revista.

Esquadrão Suicida #15 chega às lojas, nos EUA, em 3 de maio.

O Esquadrão Suicida está na HBO Max

O Esquadrão Suicida é um filme de ação e comédia baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes, Atlas Entertainment e The Safran Company, e distribuído pela Warner Bros. Pictures, é uma mistura de reboot e continuação de Esquadrão Suicida (2016) e parte do DCEU.

Foi escrito e dirigido por James Gunn e estrelado por um elenco que inclui Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney e Peter Capaldi.

No filme, uma força-tarefa de condenados é enviada para destruir um laboratório da era nazista e encontrar o alienígena gigante Starro.

O Esquadrão Suicida está agora disponível na HBO Max.

A série do Pacificador também está no serviço de streaming.