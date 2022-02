DC cria grupo que é basicamente a versão maligna dos Vingadores do MCU

Um novo grupo nos quadrinhos da DC é basicamente uma versão maligna dos Vingadores do MCU. Ou, pelo menos, assim promete ser.

Em Superman: Son of Kal-El #8, uma nova parte do plano do vilão Bendix é revelada. Ele está criando a sua própria equipe de super-heróis, que ele poderia controlar facilmente.

Até o momento, não se sabe muito sobre esse novo grupo, mas o Screen Rant o descreve como uma “versão maligna dos Vingadores”.

Referência aos Vingadores do MCU

Existe até mesmo uma pequena referência ao MCU na história em quadrinhos, com Bendix repetindo uma parte do discurso de Nick Fury em Os Vingadores.

Provavelmente foi uma homenagem intencional da equipe da história em quadrinhos da DC. Não é raro que a editora faça referências à Marvel, que, por sua vez, também costuma homenagear a sua rival.

Resta saber o que virá a seguir para a “versão maligna dos Vingadores”. É possível que a DC tenha grandes planos para o grupo nos quadrinhos, embora muito pouco tenha sido revelado.

Superman: Son of Kal-El #8, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.