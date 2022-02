DC dá nova origem chocante para Batman

Alerta de spoilers

No cinema, Batman conta uma nova história para o herói da DC com Robert Pattinson. Nos quadrinhos, a editora segue o mesmo e traz uma origem chocante para Bruce Wayne.

Batman: The Knight acompanha uma origem diferente para o herói. Na segunda edição, uma revelação importante surge: por um breve período, o bilionário atuou como um ladrão.

A HQ segue um jovem Bruce Wayne que tenta descobrir como parar o crime em Gotham. O herói da DC está em Paris se preparando, quando decide que para combater bandidos, ele deve pensar como um.

O herói da DC tem como mentora uma ladra chamada Gray Shadow. O interesse de Bruce aumenta quando ela escapa facilmente dele.

Ela ensina tudo para o futuro Batman sobre como se esconder nas sombras e até pular entre prédios.

No primeiro roubo, os dois conseguem furtar uma joia de US$ 4 milhões. Mas, como os leitores percebem, Bruce Wayne mantém a moralidade dele.

O personagem leva um tiro na perna e começa a perceber que não quer ter nada a ver com essa experiência. Assim, o certo é que isso não deve durar para sempre.

No cinema, Batman chega em filme com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.