DC indica um novo líder para a Liga da Justiça

A Liga da Justiça pode ganhar um novo líder nos quadrinhos. Pelo menos é o que a DC está indicando.

A DC vem prometendo uma grande reformulação na Liga da Justiça, com os membros mais conhecidos sendo trocados por novos personagens. Acontece que essa nova Liga da Justiça já pode estar em construção.

Continua depois da publicidade

Em Superman: Son of Kal-El #8, o novo Superman, Jon Kent, se une ao ex-ajudante do Aquaman, Jackson Hyde, para uma aventura.

Eles conseguem ter sucesso em sua missão, e é indicado que pode ser o começo de uma grande amizade.

Com uma nova Liga da Justiça sendo formada, seria natural se Jackson Hyde fosse o substituto do Aquaman na equipe. No entanto, quem está no centro disso tudo é o próprio Jon Kent.

Jon Kent pode liderar a nova Liga da Justiça

O novo Superman vem estabelecendo conexões com vários outros jovens super-heróis. Isso obviamente está sendo desenvolvido na DC como parte de algo maior, que poderia resultar na nova Liga da Justiça.

Faria mesmo sentido se Jon Kent fosse escolhido como o líder da nova Liga da Justiça, já que ele carrega o manto do Superman, o personagem que mais liderou a equipe nos quadrinhos, embora nos últimos anos a DC tenha apostado em uma liderança compartilhada entre o Homem de Aço e o Batman.

Será que Jon Kent realmente pode continuar o legado de seu pai, Clark Kent, no papel de liderança da nova Liga da Justiça? Resta aguardar para saber se isto será confirmado.

Superman: Son of Kal-El #8, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.