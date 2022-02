DC pode ter apresentado uma versão feminina do Flash

Alerta de spoilers

Geralmente quando um velocista surge na DC, ele acaba assumindo em algum momento a identidade do Flash. Na edição #779 da história do herói, a editora pode ter apresentado uma versão feminina do herói.

O arco acompanha Wally West, uma das versões do Flash na DC. O personagem se aventura com os filhos Jai e Irey.

O trio luta contra a Eclipso, o que muda totalmente a dinâmica da família. Wally West vê o filho Jai recuperar os poderes, o que no fim é uma boa notícia.

Após esse combate, o trio volta feliz para casa. Isso até que algo muito curioso acontece.

Linda Park, a esposa de Wally West, aparece usando super-velocidade nas páginas finais da edição #779 de The Flash. Isso é inédito, uma vez que a personagem nunca teve poderes.

Pela ligação com Wally West, pode ser que a DC esteja apresentando uma nova versão do Flash. Confira abaixo.

Nos cinemas, The Flash está chegando com Ezra Miller

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.