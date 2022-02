DC revela o Coringa mais bizarro de todos

O Coringa mais bizarro de todos chegou à DC. Ele é um… dinossauro.

Em Jurassic League, uma nova minissérie em quadrinhos, os personagens da DC são reinventados como dinossauros.

Continua depois da publicidade

O destaque é a Liga da Justiça, mas o mesmo também é válido para o Coringa, que é retratado como um dinossauro muito bizarro.

Como seria de se esperar, o visual é uma mistura de dinossauro com a aparência habitual do Coringa. Isto quer dizer que o seu sorriso marcante ainda está presente, e o verde e o roxo ainda são cores importantes no visual.

Confira abaixo uma imagem do “Coringa dinossauro” de Jurassic League, da DC.

Inspiração em Heath Ledger

O artista Juan Gedeon disse ao Polygon que se inspirou em Heath Ledger para o visual do “Coringa dinossauro”. O ator interpretou o Palhaço do Crime de maneira marcante em Batman: O Cavaleiro das Trevas.

“O Coringa tinha que ser louco, sorrateiro, imprevisível e perigoso. Também tinha que ser meio nojento até certo ponto.”

“É um dinossauro inventado, mas seu equivalente no mundo real seria um Dilofossauro ou um Oviráptor. Eu também adicionei o cabelo verde e existe um tipo de inspiração no Coringa de Heath Ledger.”

A minissérie em quadrinhos Jurassic League é escrita por Daniel Warren Johnson. Ele é conhecido pelos quadrinhos da Mulher-Maravilha.

Nos Estados Unidos, Jurassic League, da DC, terá início em 10 de maio.