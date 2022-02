Elektra faz o que Wolverine jamais foi capaz de fazer

Uma das assassinas mais mortais do Universo Marvel, Elektra, está prestes a fazer o único trabalho que Wolverine nunca pode fazer.

Em uma prévia de “Cut and Run”, aparecendo em Elektra: Black, White and Blood #2, Wolverine pede a Elektra para verificar uma amiga dele, que se envolveu com um grupo ruim; ele revela que é incapaz de fazê-lo sozinho, então confia a ela o trabalho. A edição estará à venda em versão impressa e digital nos Estados Unidos em 23 de fevereiro.

Os títulos de antologias monocromáticas, construídos em torno de uma cor específica, tornaram-se populares tanto na Marvel quanto na DC. Esses quadrinhos permitem que os criadores contem histórias curtas únicas e divertidas, livres de problemas de continuidade.

A Marvel reservou essas antologias para alguns de seus personagens mais sangrentos, como Carnificina, Deadpool, Cavaleiro da Lua e Elektra.

A edição anterior de Elektra: Black, White and Blood demonstrou por que esses quadrinhos se tornaram tão populares, pois os leitores foram presenteados com uma visão de uma Elektra vampírica, entre outras.

Agora, a segunda edição está pronta para trazer aos leitores uma nova safra de histórias sangrentas da Elektra e em “Cut and Run”, ela faz um favor para Wolverine. A história é escrita por Peter David, ilustrada por Greg Land, pintada por Jay Leisten, colorida por Frank D’Armata e com letras por Joe Caramagna.

A prévia começa com Elektra e Wolverine (em sua roupa “Patch”) se encontrando para jantar em Madripoor. Ele pergunta se ela se lembra de Joon.

Ela o faz, e Wolverine informa a Elektra que Joon se envolveu com um assassino mortal chamado Cesare. Wolverine está preocupado com Joon e quer que Elektra a localize e tenha certeza de que ela está segura.

Elektra pergunta por que ele não faz isso sozinho, e ele a informa que Cesare tem uma trégua com Tigre – o que significa que Wolverine não pode fazer nada neste caso. Elektra jura que não vai matá-lo, a menos que ele “a irrite”.

Um trabalho de Wolverine para Elektra

A prévia termina aí, deixando os leitores esperando até 23 de fevereiro para ver Elektra rastrear sua presa em nome de Wolverine.

Foi um grande sinal de confiança por parte de Wolverine – ele é impotente para fazer qualquer coisa sobre Joon, pelo menos sem desencadear um grande incidente com seus empregadores; ele ainda precisa do trabalho feito e confia na Elektra para terminá-lo.

Elektra, por outro lado, não é retida por formalidades como tréguas e tratados e é livre para rastrear Joon e matar Cesare, se necessário. Wolverine diz a Elektra que Cesare também é um assassino perigoso, talvez até melhor que ela.

Elektra tem a reputação de ser selvagem e implacável, e quando ela encontrar Cesare, é quase certo que faíscas – e sangue, voarão; Wolverine também se livrará de um inimigo.

Elektra e Wolverine são dois dos assassinos mais selvagens da Marvel, mas em uma prévia de Elektra: Black, White and Blood #2, Logan confia a ela para realizar o único trabalho que ele não pode.

