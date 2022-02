Fãs detonam criador de Game of Thrones por colaboração com a Marvel

Os fãs não estão contentes com a nova colaboração de George R. R. Martin, o criador de Game of Thrones, com a Marvel.

O novo projeto significa que o livro The Winds of Winter, que está em desenvolvimento há um bom tempo, pode ter novos atrasos.

A nova colaboração de George R. R. Martin com a Marvel é uma adaptação de Wild Cards como uma história em quadrinhos. Trata-se de uma saga de super-heróis criada pelo escritor.

O criador de Game of Thrones não será o escritor dos novos quadrinhos. No entanto, ele ainda terá envolvimento como supervisor.

Por meio do Twitter, diversos internautas reclamaram e fizeram piada com a nova colaboração de George R. R. Martin com a Marvel.

Os fãs querem atualizações de The Winds of Winter, mas tudo o que recebem são anúncios de outros projetos do escritor.

Um internauta comentou: “Por favor, em respeito aos fãs, termine a saga. Não faça outros projetos antes de terminar esse.”

“George, é hora de parar com outros projetos, você está ficando distraído. Termine os seus livros”, escreveu outra pessoa.

Outro fã pediu: “Foque apenas em terminar o livro, George.”

Confira estas e outras reações dos fãs abaixo.

Parceria de George R. R. Martin com a Marvel

A parceria de George R. R. Martin com a Marvel é interessante porque o escritor é um grande fã da editora.

Ele comentou algumas vezes que acompanha os quadrinhos da Marvel há um bom tempo e sempre gostou principalmente das aventuras do Quarteto Fantástico, especialmente as clássicas, que tiveram roteiro de Stan Lee.

Como George R. R. Martin é apenas o supervisor da adaptação de Wild Cards em quadrinhos, é possível que esse projeto não tire muito do seu tempo enquanto ele trabalha em The Winds of Winter.

No entanto, o livro continua sem previsão para ser lançado.

No Brasil, a série Game of Thrones, que adaptou as obras de George R. R. Martin, está disponível pela HBO Max.

