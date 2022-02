Heroína da Marvel sofre derrota humilhante para Transformers

Não é todo dia que vemos os Vingadores lutando contra Transformers, mas é exatamente isso o que acontece nos quadrinhos New Avengers/ Transformers. Na segunda edição, Carol Danvers, a Ms. Marvel (futuramente Capitã Marvel), sofre uma derrota humilhante para um dos autobots.

Na revista, os autobots estão em busca dos decepticons, temendo que eles estejam sendo ajudados pelos Vingadores. Do outro lado, os heróis da Marvel investigam irregularidades na área e deparam-se com os robôs alienígenas.

Continua depois da publicidade

Incertos sobre as intenções uns dos outros, os Vingadores lutam contra os autobots e a Ms. Marvel sofre uma derrota humilhante.

Enquanto lutava contra Ratchet, a heroína tentou entrar no carro para desabilitá-lo. Antes dela conseguir fazer algo, no entanto, Ratchet ativa os airbags, imobilizando a heroína.

“Técnicas padrões de contenção de humanos nem sempre preservam a dignidade do sujeito”, apontou o autobot ao derrotar a Ms. Marvel.

Veja uma imagem da HQ, abaixo.

No MCU, fãs acham que X-Men têm conexão com Eternos

Os fãs da Marvel estão ansiosos pela chegada dos X-Men no MCU, o que vai acontecer – apesar de não existir uma previsão. Uma teoria interessante conecta esse surgimento dos mutantes com o filme Eternos, que está no Disney+.

Os espectadores não esperam que a Marvel use o multiverso para fazer isso, até por isso essa teoria coloca os X-Men de forma orgânica no MCU. A sugestão, inclusive, é ligada com os quadrinhos.

Nas HQs, Loki fez uma revelação sobre a Terra. O planeta começa a ter heróis por causa de um Celestial doente que chegou nela após ser contaminado pela Horda.

Se o MCU quiser, ele pode seguir a mesma linha. No fim de Eternos, o surgimento de Tiamut é impedido, deixando o Celestial como um novo monumento da Terra.

Uma explicação, para os fãs, seria de que o corpo paralisado de Tiamut poderia gerar uma consequência para o planeta. Nesse caso seria o surgimento dos X-Men, com o Celestial ativando o gene mutante em quem o carrega.

Nos quadrinhos, a Marvel estabeleceu também que os mutantes foram criados após experimentos dos Celestiais. Como mostrado em Eternos, os seres fazem isso no MCU.

Essa é mais uma aposta dos fãs da Marvel após os X-Men não terem surgido com o estalo de Vingadores: Ultimato.

Eternos está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.