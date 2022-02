Heroína mais nojenta dos X-Men usa poder de forma inusitada

Considerada a heroína mais nojenta dos X-Men, Medula encontrou uma maneira inusitada de usar o seu poder.

A habilidade mutante da personagem faz com que os seus ossos cresçam em um ritmo acelerado, manifestando picos ósseos que atravessam a sua pele.

Em Secret X-Men #1, a nave espacial dos X-Men é atacada e eles precisam usar trajes espaciais para uma luta no espaço sideral. Mas Medula pensa em algo diferente.

O traje de ossos de Medula

De forma inusitada, Medula cria seu próprio traje espacial com seus crescimentos ósseos. O traje espacial de ossos a mantém viva no vácuo do espaço enquanto ela luta ao lado dos seus companheiros.

Medula admite que não tinha certeza se a sua ideia sobre o traje iria funcionar. No entanto, como ela pode ser ressuscitada facilmente se morrer, a personagem não teve medo de arriscar.

Secret X-Men #1, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

