Homem-Aranha lidera o novo Quarteto Fantástico da Marvel

A Marvel anunciou uma nova revista em quadrinhos do novo Quarteto Fantástico, dessa vez com o Homem-Aranha à frente da equipe.

A nova formação conta com Wolverine, Homem-Aranha, Motoqueiro Fantasma (Daniel Ketch) e o Hulk, bem diferente da original.

A sinopse dos quadrinhos diz:

“Wolverine, Hulk (Joe Fixit), Motoqueiro Fantasma e Homem-Aranha se reuniram para investigar uma onda de violência em Las Vegas. E com gênios demoníacos por trás de tudo, eles vão precisar de uma ajuda extra… Esta nova aventura contará com muitas estrelas convidadas surpresa, incluindo o Quarteto Fantástico original e uma série de vilões misteriosos que você nunca verá chegando!”.

Falando sobre a revista, o roteirista Peter David disse: “Embora seu período original tenha durado muito pouco, a versão alternativa do Quarteto Fantástico tem seus fãs há anos, inclusive eu. Tenho sorte que a Marvel me deu a oportunidade de revisitá-los e levar suas batalhas a novas alturas em um novo local com novos aliados e novos inimigos”.

New Fantastic Four #1 chega às lojas, nos EUA, em 25 de maio. Veja a capa da revista, abaixo.

Herói do Quarteto Fantástico encontra jeito perturbador de usar poderes

]O Senhor Fantástico encontrou um jeito perturbador de usar seus poderes nos quadrinhos. O personagem é o líder do Quarteto Fantástico.

Em uma história em quadrinhos do Homem-Aranha que acontece em um sombrio universo alternativo (via Screen Rant), o Senhor Fantástico se torna um monstro nojento depois de uma transformação nos seus ossos e órgãos. Mas ele descobre um lado positivo nisso: ele pode acessar mais do seu poder cerebral nessa sua nova forma bizarra.

Como uma espécie de cientista louco, o Senhor Fantástico acredita que seu cérebro é mais poderoso quando ele se torna um monstro. Ele pode até retornar à sua forma normal, mas por algum motivo, não consegue ser tão inteligente quando está assim.

O Senhor Fantástico é conhecido por ser uma das pessoas mais espertas do Universo Marvel. Com um corpo monstruoso e um cérebro ainda mais poderoso, não há dúvidas de que seu potencial pode ser absurdo.