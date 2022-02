Icônico vilão da Marvel salva o mundo do Homem de Ferro

Famoso vilão da Marvel, o Doutor Destino pode salvar o mundo do Homem de Ferro nos quadrinhos. É o que a nova história Iron Man #16 indica.

Nos quadrinhos recentes da Marvel, o Homem de Ferro adquiriu o chamado Poder Cósmico, se tornando praticamente um deus. O problema é que ele não sabe muito bem o que fazer com as suas novas habilidades.

Com tanta instabilidade envolvendo o Poder Cósmico, o Homem de Ferro causa estrago na Terra. A parceira do super-herói, Felina, fica preocupada com Tony Stark, então procura a ajuda de um indivíduo improvável: o Doutor Destino.

O Doutor Destino é a pessoa certa para lidar com esse tipo de ameaça porque ele conhece bem o Poder Cósmico. Ele, portanto, sabe como ajudar.

Uma ajuda improvável do Doutor Destino

O Doutor Destino concorda em ajudar Felina nisso e, por incrível que pareça, ele aparentemente não esconde nenhum plano de destruição dessa vez.

Acontece que, embora Homem de Ferro e Doutor Destino sejam antigos inimigos, eles passaram a se entender um pouco melhor nos últimos anos e existe até um respeito mútuo entre eles.

Resta saber se alguma reviravolta pode surgir dessa situação. Afinal, o Doutor Destino ainda é um vilão.

Doutor Destino é considerado um dos maiores vilões dos quadrinhos da Marvel. Ele começou como um inimigo do Quarteto Fantástico, mas também é antagonista dos Vingadores e de vários outros heróis.

Iron Man #16, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

