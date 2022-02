Marvel anuncia crossover de Vingadores, Eternos e X-Men

A Marvel anunciou oficialmente o novo evento dos quadrinhos. Judgement Day (Dia do Julgamento, em tradução livre) será um crossover entre Vingadores, Eternos e X-Men.

O evento é de autoria de Kieron Gillen, junto do artista Valerio Schiti. Até então, a editora estava lançando teasers desse crossover.

Continua depois da publicidade

Um desses teasers indicou que os mutantes são, na realidade, deviantes e que, por isso, os Eternos vão atrás deles. Isso é corroborado pela sinopse do arco.

“Os X-Men alcançaram a imortalidade e os mutantes tomaram seu lugar como a espécie dominante no planeta. Os Eternos descobriram um conhecimento oculto há muito tempo sobre suas espécies, incluindo uma verdade devastadora sobre os mutantes. Os Vingadores entraram em conflito direto com os Celestiais. e estão atualmente usando um Celestial caído como sua base de operações, lentamente desvendando seus segredos”.

“Quando os Eternos atacam descaradamente a nação mutante de Krakoa, os Vingadores tentam desesperadamente desescalar uma guerra potencialmente apocalíptica. o futuro não será ameaçado. E após as batalhas de abertura, novos jogadores e revelações para ambos os lados surgirão à medida que os habitantes do Universo Marvel são JULGADOS pelo maior poder com o qual já entraram em contato”.

Autor compara o crossover de Eternos, Vingadores e X-Men a sinfonia

Kieron Gillen falou sobre o vindouro evento crossover em comunicado à imprensa (via ComicBook):

No comunicado à imprensa, Gillen diz: “Há uma metáfora clássica para descrever o Universo Marvel – uma caixa de brinquedos, da qual os criadores tiram os brinquedos, brincam e colocam de volta. Eu entendo, mas nunca é como eu encarei isso – Eu acho que “brinco” de outra forma. Eu penso em uma loja de música, com todos esses instrumentos com suas diferentes qualidades sugerindo músicas diferentes, histórias diferentes”.

“De todos os instrumentos da Marvel que eu toquei, eu nunca escrevi um evento. Um evento é algo diferente. Não é como tocar um instrumento. É ter todos os instrumentos na loja de música da Marvel. Não é como escrever uma música. É como escrever uma sinfonia”, continuou o roteirista.

O evento crossover de X-Men, Vingadores e Eternos será lançado, nos EUA, em julho.