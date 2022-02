Marvel confirma: Este herói é mais forte que Hulk e Superman juntos

Alerta de spoilers

O Quarteto Fantástico trouxe uma revelação interessante na Marvel. Os heróis do grupo admitiram que um personagem é mais forte que o Hulk e o Superman juntos.

Qualquer fã dos quadrinhos pode imaginar o nível de poder que é superar o Hulk, um dos mais fortes da Marvel, e o Superman, possivelmente o mais poderoso da DC.

Na edição #40 de Quarteto Fantástico, o grupo viaja para o espaço Shi’ar para ver os estragos da guerra do Acerto de Contas. Ao chegarem lá, os heróis notam que o Gladiador e os aliados foram derrotados.

O grupo reage com um grande choque. Entre eles, o Coisa dá a declaração que traz a comparação com Hulk e o Superman.

“Incluindo aquele Gladiador que é mais forte que o Hulk e o Hyperion juntos e foi esmagado”, declarou o personagem da Marvel.

Como se sabe, o Hyperion é considerado o Superman da Marvel, por conta de todas semelhanças com o herói da DC.

O novo membro do Quarteto Fantástico nos quadrinhos

Em Quarteto Fantástico #40, nos quadrinhos da Marvel, Reed Richards ofereceu um lugar no grupo para um herói surpreendente. O líder da equipe convida o Valete de Copas para substituir o Tocha Humana.

Johnny Storm deixa o grupo justamente pelo convite do Senhor Fantástico para o Valete de Copas. Isso deixa o Tocha Humana frustrado.

No arco, Reed Richards ganha o poder do Vigia. O objetivo dele é parar a guerra do Acerto de Contas, que acontece pelo universo.

A principal arma do Quarteto Fantástico é o Tocha Humana, que Reed quer que fique na Terra. Mas, quando Johnny sabe que o planeta da companheira dele, Sky, é atacado, ele decide ir para lá.

O Senhor Fantástico não gosta disso e logo convida o Valete de Copas para o grupo.

A troca na Marvel pode ser proposital por parte de Reed Richards. O líder do Quarteto Fantástico pode querer ver Johnny no espaço.

Mas, o convite para o Valete de Copas deixa todos curiosos. Muitos leitores nem lembravam ou até mesmo conheciam o surpreendente herói.

O Valete de Copas tem alguns poderes interessantes, como força, voo e até causa explosões. Originalmente, ele se transforma em um herói ao ser contaminado por um fluido criado pelo pai dele.

Essa substância, porém, também mata lentamente o herói. Não se sabe se esse cenário continua após o Valete de Copas ter sido ressuscitado.

Quarteto Fantástico #40 está disponível na Marvel.