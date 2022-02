Marvel está matando um de seus heróis mais importantes

A Marvel indicou que um dos mais icônicos heróis dos quadrinhos irá morrer em breve. Reed Richards, do Quarteto Fantástico está prestes a morrer e não há nada que ele possa fazer.

Em Quarteto Fantástico #40, Richards diz a Ben Grimm que, após obter o conhecimento do Vigia, a mente humana dele está sofrendo para conter toda essa informação.

Por conta disso, ele irá morrer em três dias e não há nada que ele possa fazer. Richards ganhou esse conhecimento após descobrir que um grupo de alienígenas, conhecido como Reckoning, transformaram a tecnologia do Vigia em armas avançadas, armando grupos perigosos ao redor do Universo.

O poder de Richards permite que ele ajuda a Terra se preparar para a guerra, mas ele não vai durar muito, ao menos é o que é indicado.

Evidente que ele pode descobrir uma forma de sobreviver nas vindouras edições de Quarteto Fantástico. Resta aguardar para saber.

Referência de Quarteto Fantástico em Loki

Os fãs da Marvel acreditam terem encontrado uma referência ao Quarteto Fantástico nos momentos iniciais do episódio final da primeira temporada de Loki.

No início do episódio vemos flashes com diversos locais diferentes. Em um deles vemos uma nave dourada e uma estação espacial. Muitos acreditam que isso é um easter egg da primeira família da Marvel.

Nos quadrinhos originais, o Quarteto Fantástico vai ao espaço em uma nave dourada e durante essa viagem eles acabam ganhando seus famosos poderes.

Ao ser perguntada sobre essa nave, pelo /Film, a diretora Kate Herron não entregou muitos detalhes, mas indicou que tirou dos quadrinhos essa referência.:

“Não é preparação para algo que vem depois, mas eu diria aos fãs da Marvel: vocês vão reconhecer isso. Se eles olharem bem, é de contos anteriores da Marvel”.

Vale apontar que Nathaniel Richards, o Kang, é um descendente de Reed Richards, o Sr. Fantástico. Portanto, faz sentido que esse easter egg esteja presente em Loki. Nesse mesmo episódio vemos pela primeira vez uma variante do Kang, conhecida como Aquele que Permanece.

