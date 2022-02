Marvel revela novo Venom – o pior de todos

Eddie Brock tem enfrentado inúmeras dificuldades desde que assumiu o trono simbionte. Agora, a Marvel revelou o Venom mais aterrorizante de todos para enfrentar Eddie.

Em Venom #4, de Al Ewing, Bryan Hitch, Andrew Currie e Alex Sinclair, Brock vai parar no Jardim do Tempo. Meridius, outro ser simbionte explica que todos os Reis de Preto vão parar lá depois de se perderem nos próprios poderes.

Eddie parece estar preso lá com outros deuses simbiontes, mas Meridius não está preso como os outros e é capaz de viajar pela História com os poderes dele. Dessa forma, ele levou Eddie Brock até lá.

A intenção de Meridius é fazer Dylan Brock se juntar ao simbionte Venom e, eventualmente, levar os dois até ele no futuro. Meridius, portanto, tem controlado tudo há tempos.

Caso consiga Venom para si, Meridius pode se tornar o Rei de Preto mais poderoso de todos, até mais que Knull, que foi derrotado no passado.

Imagens trazem Homem-Aranha de Tom Holland com traje do Venom

O artista de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa Thomas du Crest compartilhou no Twitter imagens do herói de Tom Holland com o traje de Venom. O ilustrador indicou que essa parceria pode ser vista no futuro do universo da Marvel.

Na rede social, o ilustrador comentou que espera pela permissão para mostrar o trabalho dele em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Enquanto isso não acontece, du Crest adiantou o que já vem fazendo para o futuro da colaboração de Marvel e Sony.

Essa união de Homem-Aranha e Venom ainda não foi oficializada pelos estúdios. Mas, de fato, o terceiro filme com Tom Holland mostra que o simbionte existe agora na Terra principal do MCU.

O ilustrador deixa claro que as artes podem ou não ser usadas no futuro do Homem-Aranha. Caso isso aconteça, os fãs têm um gosto do que está por vir – novamente, as imagens foram feitas e compartilhadas por um artista da Marvel e Sony.

Confira abaixo a publicação e as imagens de Peter Parker com o traje de Venom, que foram compartilhadas pelo ilustrador de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

