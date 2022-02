Marvel revela novo visual de Wolverine – e ele é horrível

Alerta de spoilers

O Wolverine se tornou um vilão nos quadrinhos e ganhou um novo design aterrorizante. A mudança ocorre em X Lives of Wolverine #3, de Benjamin Percy e Joshua Cassara.

A edição começa com o mutante continuando a jornada de viagem no tempo para evitar a morte de Charles Xavier. Usando o Cerebro, Jean Grey e o Professor X mandam a consciência de Wolverine para diferentes partes da vida dele, séculos atrás, a fim de evitar que Omega Red mate Charles Xavier.

Eventualmente, Logan vai parar dentro da mente de uma versão dele de antes do projeto Arma X. Ele encontra o Professor X nesse período, mas acaba se tornando o inimigo de Xavier ao ser possuído pelo Omega Red.

Com isso, vemos um Wolverine de olhos vermelhos, com os ossos saindo dos punhos e garras ensanguentadas. É uma visão realmente assustadora.

Resta aguardar para saber se Wolverine será responsável pela morte de Charles Xavier nos quadrinhos.

Veja o novo visual do membro dos X-Men, abaixo.

Wolverine vai parar nos trendings por causa de Doutor Estranho 2

Rumores apontam que Patrick Stewart vai reprisar o papel de Charles Xavier em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Com isso, os fãs também imaginam que Wolverine pode ir parar no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em breve.

Há muitas especulações acerca do membro dos X-Men nas redes sociais, conforme aponta o ComicBook. Um rumor que circula bastante é do mutante ganhar uma série no Disney+. Nada sobre isso foi revelado oficialmente, no entanto.

Já outros acham que Logan irá aparecer no vindouro Doutor Estranho 2, embora não exista qualquer indício disso, tirando, é claro, a possível participação de Patrick Stewart no filme.

Tendo em vista a popularidade do Wolverine de Hugh Jackman, é possível que a Marvel tenha ao menos tentado garantir uma participação especial do personagem no filme do Mago Supremo.

Vale lembrar que o filme passou por refilmagens para, supostamente, acrescentar participações especiais.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

