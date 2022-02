Marvel revela que um vilão é mais inteligente que Tony Stark

Tony Stark é descrito por muitos fãs como o personagem mais inteligente da Marvel, mas parece que um vilão tem inteligência superior a do Homem de Ferro: Doutor Destino.

O Homem de Ferro usa a sua força cerebral para combater vilões e ajudar aos outros com sua tecnologia, enquanto o Doutor Destino só usa seus dons para benefício próprio, tentando tomar todo o multiverso para si.

Continua depois da publicidade

Os quadrinhos Homem de Ferro #17, de Christopher Cantwell, Ibraim Roberson, Angel Uzueta e Frank D’Armata para a Marvel, mostram como Tony tem lidado com a ameaça de Korvac, um dos inimigos mais antigos dos Vingadores, que está atrás do Poder Cósmico, uma fonte quase ilimitada de poder.

Korvac se infiltrou na nave espacial de Galactus e conseguiu o que desejava, mas isso resultou em uma grande batalha com Homem de Ferro, que venceu e se tornou o Deus de Ferro, ainda mais poderoso.

Seu novo dom é compartilhado com as pessoas de Nova York, que virou uma cidade gênios do mesmo nível de Stark, mas os amigos do herói estão preocupados com eles e vão atrás de um aliado improvável: o Doutor Destino.

Confira uma página da nova publicação da Marvel:

Uma ajuda diferente

Isso porque Patsy Walker, a Felina, percebeu algo nessa história: todos aqueles afetados pelo novo poder de Tony Stark acabaram se tornando cópias dele, sendo assim o Deus de Ferro consegue prever e rebater tudo que for criado por aqueles a quem ele deu poder e inteligência. Portanto, a única esperança é aquele que não foi afetado por ele.

O Doutor Destino está muito confiante confiante em sua capacidade de superar o Homem de Ferro, mas a resposta só chegará no dia 23 de fevereiro, com o lançamento oficial de Homem de Ferro #17 pela Marvel.

Enquanto isso, Iron Man #16 já está à venda nos Estados Unidos.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.