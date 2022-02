Marvel revela quem são os novos Loki e Soldado Invernal

A Marvel vai introduzir novas versões do Soldado Invernal e de Loki em comemoração ao aniversário de 30 anos da Marvel 2099.

Uma nova minissérie do Homem-Aranha 2099 levará os fãs ao futuro do universo Marvel e veremos a reunião do novo Soldado Invernal com o asgardiano.

A história mostra um Celestial caindo na Terra e Miguel O’Hara parte em uma aventura que o leva para diversos locais do universo Marvel, incluindo Asgard.

Com isso, a Marvel divulgou os designs dos personagens. Vemos o Soldado Invernal de cabelo azul e armadura, com uma faca em uma mão e uma bandana vermelha na cabeça.

Já o Loki tem uma jaqueta verde longa, joelheira e botas. Ele tem longos cabelos negros e carrega uma mochila, parecendo um nômade.

Homem-Aranha 2099: Exodus – Alpha #1 será lançado em 4 de maio de 2022, nos EUA.

Veja a arte de Loki e do Soldado Invernal, abaixo.

Marvel revela qual herói de Vingadores tem a melhor cara para socar

Em Mulher-Aranha #19, a Marvel fez uma revelação a partir de Jessica Drew. Para a personagem, o Gavião Arqueiro é o membro dos Vingadores que tem a melhor cara para socar.

O curioso comentário surge da luta da heroína contra a Rainha Skrull Veranke. No arco, a monarca alien tenta raptar o filho de Jessica Drew, fingindo ser a própria Mulher-Aranha.

Durante a luta, Veranke tenta usar a aparência de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, para desestabilizar a heroína. Porém, isso apenas a deixa com mais raiva.

Jessica Drew afirma que o Gavião Arqueiro tem o rosto mais irritante de todos, dando gosto para surrar ele. O motivo é o próprio histórico entre os dois personagens.

A Mulher-Aranha e o Gavião Arqueiro já tiveram um romance. Porém, a relação acabou após uma traição de Clint Barton – que justificou achando que os dois tinham algo casual.

Para Jessica Drew, isso transformou o rosto de Clint Barton como o melhor para surrar entre os Vingadores. Quando os dois terminaram, a Mulher-Aranha deu um soco e tapas na cara do Gavião Arqueiro.