Marvel vai acabar com segredo de 48 anos de grande herói

A Marvel vai acabar com um segredo de O Justiceiro que existe desde a criação do herói, há 48 anos. Uma nova HQ vai explorar qual foi a primeira morte cometida pelo personagem.

Frank Castle tem o lado anti-herói por simplesmente matar muitos inimigos. Mas, na história dele, a Marvel nunca deu destaque para a primeira morte.

Isso muda em O Justiceiro #3, que chega em maio de 2022. O conto acontece quando Frank Castle treina com ninjas no arco Way of the Punisher.

Nessa história, o Justiceiro treina para ser o líder da organização A Mão. O clã de ninjas é conhecido por aparecer principalmente nas histórias do Demolidor.

Astro responde sobre volta do Justiceiro da Netflix no MCU

Em uma entrevista à Forbes, Jon Bernthal comentou sobre a possibilidade de voltar como Frank Castle na Marvel. O ator estrelou O Justiceiro, na Netflix.

Ele disse: “Honestamente, não tenho ideia do que pode acontecer. Não é uma resposta padrão. É que eu lido com muitas coisas. De certa forma, seria o último a saber.”

“Eu simplesmente não acho que a questão é ‘se’, mas sim ‘como’. Precisa ser da maneira que o personagem e os fãs merecem. Mas sim, seria incrível.”

O ator acrescentou: “É um personagem que eu sinto que tenho em meus ossos e em meu coração. Sou muito grato pela oportunidade que tive e o futuro não depende de mim. Eu não tomo esse tipo de decisão.”

“A questão é: seremos capazes de acertar? Será sombrio o suficiente? Será ousado o suficiente? Vamos dar aos fãs o que eles merecem? Se a resposta for ‘sim’, eu adoraria participar disso.”

Por enquanto, O Justiceiro está na Netflix.