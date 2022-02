Miles Morales é o novo Hulk da Marvel; veja

A Marvel revelou as edições de maio dos quadrinhos. Uma delas promete mais uma trama memorável de What If?, a popular E Se?.

Na edição de maio de 2022, a Marvel ganha um novo Hulk. Mas, claro, isso está acontecendo em uma realidade alternativa.

Em What If… Miles Morales #3, Miles, que é um Homem-Aranha, vai ser atingido pela radiação gama. Com isso, ele vira o Hulk do universo dele.

Para história ficar ainda mais parecida com a clássica de Bruce Banner, uma versão do Abominável também aparece na HQ. Além de Hulk, Miles Morales também vira o Capitão América nesta edição de What If?.

Esse caso, porém, acontece na primeira edição da história, que chega em 2 de março.

Confira abaixo a capa da edição #3, que chega em maio na Marvel.

No MCU, Hulk volta em She-Hulk do Disney+

No mundo do audiovisual, o Hulk aparece na série She-Hulk.

A última personagem importante a ser co-criada por Stan Lee, Mulher-Hulk (She-Hulk) é Jennifer Walters, advogada e prima de Bruce Banner, também conhecido como Hulk.

Uma transfusão de sangue de emergência de seu primo dá a Walters seus poderes, mas ao contrário de Banner/Hulk, Mulher-Hulk é capaz de manter sua inteligência e personalidade.

Tatiana Maslany também se torna mais um talento feminino a liderar um projeto da Marvel seguindo os passos de Brie Larson em Capitã Marvel e Scarlett Johansson no filme da Viúva Negra.

A série de She-Hulk (Mulher-Hulk) deve chegar em 2022 no Disney+.

