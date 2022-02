Nova armadura dourada de Thor tem detalhe incrível; veja

O Thor ganhou uma nova armadura dourada nos quadrinhos da Marvel e ela conta com um detalhe que chamou a atenção dos fãs.

O roteirista Donny Cates foi ao Twitter com algumas imagens do final do arco God of Hammers (deus dos martelos), mostrando uma nova arte de Nic Klein para Thor #23.

Continua depois da publicidade

A arte mostra a nova armadura dourada do deus do trovão, uma batalha contra o Deus dos Martelos e os novos poderes do Thor.

Os usuários do Twitter notaram que Thor tem uma nova runa em sua armadura dourada. Quando Cates foi questionado sobre o símbolo, o escritor confirmou que é Othala, e a ideia veio de Klein.

A runa, que pode ser vista no antebraço de Thor e nos joelhos de sua armadura, representa “herança, propriedade, legado, paz e céu na Terra”.

As runas claramente representam a atual jornada do deus do trovão na Marvel. Veja os tuites do roteirista da Marvel, abaixo.

And to say thank you…here’s a little sneaky peek at the next issue. Don’t tell Marvel I showed you this!



THOR is NOT happy…. https://t.co/tgzoaGzRpV pic.twitter.com/pum4SPdn6t — DONNY CATES (@Doncates) February 17, 2022

Thor 4 (Thor: Amor e Trovão) chega em breve nos cinemas

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e ver os filmes de Thor.