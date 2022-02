Nova versão de herói dos Vingadores odeia policiais

A nova versão do Homem-Aranha, herói dos Vingadores, odeia policiais. Existe um bom motivo para essa questão.

Nos atuais quadrinhos da Marvel, o manto de Homem-Aranha está com Ben Reilly, um personagem que existe há algum tempo, mas só voltou a ganhar destaque recentemente.

Nas histórias em quadrinhos Daredevil #35 e Devil’s Reign #3, o novo Homem-Aranha entra em conflito com policiais, o que é um comportamento bem diferente do de Peter Parker, que geralmente conta com uma boa relação com as autoridades.

Os policiais não sabem que é outra pessoa como Homem-Aranha, então eles até mesmo se surpreendem com a sua atitude.

Esse novo Homem-Aranha não é tão amigável quanto o anterior, principalmente quando se trata da relação com as autoridades.

A complicada relação de Ben Reilly com os policiais

Acontece que Ben Reilly teve uma jornada complicada nos quadrinhos. Depois de descobrir que era um clone, o personagem pegou a estrada para encontrar seu lugar no mundo.

Ben Reilly viveu uma boa parte de sua vida como um fora da lei, ou seja, esteve contra as autoridades em várias ocasiões. Isso levou a uma certa desconfiança pela aplicação da lei.

Embora seja um clone, Ben Reilly é uma pessoa muito diferente de Peter Parker.

Isso se torna cada vez mais claro com os novos quadrinhos, mas existe o risco das ações do novo Homem-Aranha deixarem uma mancha na reputação do herói dos Vingadores.

