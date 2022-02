Novo grupo rival do Esquadrão Suicida é cópia de uma equipe da Marvel

Um novo grupo rival do Esquadrão Suicida é praticamente uma cópia de uma equipe da Marvel. A história se desenrola nos quadrinhos.

Em Suicide Squad #12, o Esquadrão Suicida enfrenta uma equipe conhecida como Lightning Strikes. Os membros desse grupo são da Terra-8 da DC, um mundo que serve como uma espécie de homenagem à Marvel.

Continua depois da publicidade

Até por causa disso, os Lightning Strikes são meio que uma resposta da DC para os Thunderbolts, uma equipe da Marvel.

Cada membro se parece com uma versão alternativa de um personagem da Marvel, como Justiceiro, Deadpool e outros.

A resposta da DC para os Thunderbolts

Os Lightning Strikes são descritos como uma equipe de esquisitões que são enviados para missões que os super-heróis geralmente recusam.

Essa é a mesma descrição dos Thunderbolts da Marvel, embora a nova equipe também sirva meio que como uma versão alternativa do próprio Esquadrão Suicida.

Vale destacar que a ideia de “cópia” nos quadrinhos é um pouco complicada.

Marvel e DC estão constantemente trabalhando com as mesmas ideias, e por vezes uma resolve homenagear a outra, embora as editoras sejam as principais rivais do mercado de quadrinhos.

Suicide Squad #12, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.

Como novas histórias em quadrinhos costumam demorar para chegar ao Brasil, ainda não há previsão de lançamento para Suicide Squad #12 por aqui.