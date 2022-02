Novo Homem-Aranha da Marvel pode ser mais forte que Hulk

Alerta de spoilers

Nos quadrinhos, a Marvel gosta de brincar com as versões dos heróis famosos. Agora, uma variante do Homem-Aranha pode ser até mais forte que o Hulk.

Essa comparação acontece em Hulk #4. No arco, o agora Presidente Thaddeus Ross descobre o esconderijo de Bruce Banner na Terra-122.

Ao lançar um ataque, o Hulk da Terra-616 também aparece. Apesar do equipamento de Ross se mostrar eficiente, Bruce Banner começa a usar versões zumbis de personagens para deixar o Gigante Esmeralda mais forte.

Para o contra-ataque, Ross solta uma nova versão do Homem-Aranha. Ela é bem diferente do que o Hulk e os leitores da Marvel esperam.

Confira abaixo.

Homem-Aranha pode ser mais forte que o Hulk

Esse Homem-Aranha é a versão da Terra-122. O Peter Parker era um pupilo de Bruce Banner e foi picado quando eles usavam raio gama em uma aranha.

O Bruce Banner desta Terra esperava curar Peter Parker. Mas, ele entra em luta e se transforma em um Homem-Aranha com o tamanho de um Hulk.

A prévia da edição 5 afirma que Bruce Banner vai ter o seu teste mais difícil de todos. Com certeza é este Homem-Aranha da Terra-122.

A história se passa em uma realidade em que Bruce Banner nunca virou o Hulk, mas em que Ross usou uma bomba de raios gama para transformar os Estados Unidos em uma potência.

Para ajudar esse Bruce Banner, o Hulk original entra nesta realidade.

Hulk #4 está disponível na Marvel.