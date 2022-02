Novo Superman é tão poderoso que chega a ser nojento

Filho de Clark Kent, Jon Kent é o novo Superman nos quadrinhos da DC. Ele vem provando que pode ser ainda mais poderoso do que o Homem de Aço original.

Na verdade, Jon Kent é tão poderoso que, em um certo sentido, chega a ser nojento. Isso é mostrado em Superman: Son of Kal-El #8.

Continua depois da publicidade

Na história, uma enorme criatura ameaça destruir Metrópolis. Não existem más intenções, no entanto: o monstro está apenas confuso.

O novo Superman conta com a ajuda de Jackson Hyde, um aliado do Aquaman. Mas ele ainda precisa pensar em uma maneira criativa de resolver o problema com o monstro.

Jon Kent explica que, como o monstro é muito grande, ele não poderia simplesmente empurrá-lo para outro lugar. Isso porque o personagem basicamente atravessaria o monstro, podendo machucá-lo ou até mesmo matá-lo.

“Seria como uma agulha tentando empurrar um elefante. Eu passaria direto”, comenta o novo Superman.

Jon Kent precisa ter cuidado com seu nível de poder

Além de nojento, seria triste se Superman simplesmente atravessasse o pobre monstro confuso.

Tradicionalmente, o Homem de Aço prefere não matar ou machucar brutalmente os seus inimigos, e neste caso, a enorme criatura nem está agindo por maldade.

Felizmente, Jon Kent consegue pensar em algo. Ele corta um enorme pedaço de rocha no fundo do mar, usando-o para empurrar a criatura para um lugar seguro.

Superman: Son of Kal-El #8, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.