Novo traje do Cavaleiro da Lua, da Marvel, é horrível

A Marvel deu um traje bem diferente para o Cavaleiro da Lua. No atual arco do personagem, o poderoso foi preso após ordens do Rei do Crime. A revelação do uniforme foi feita em Devil’s Reign #4.

No atual universo da Marvel, Wilson Fisk é um candidato para presidência dos Estados Unidos. Em Nova York, o vilão dá um exemplo do que pode fazer com o país.

O primeiro ato é transformar os heróis em criminosos. Isso vai do Demolidor até o Quarteto Fantástico.

Cavaleiro da Lua é uma das primeiras vítimas de Wilson Fisk, sendo capturado pelos Thunderbolts. O herói, assim, precisa dar um jeito de sobreviver e sair da prisão.

Nesse cenário, o Cavaleiro da Lua cria uma máscara com um pano e desenha o símbolo dele nesse acessório. O restante do traje é simplesmente a roupa da prisão. Confira abaixo.

No MCU, Cavaleiro da Lua chega no Disney+

Oscar Isaac ganhou um papel que parecia concorrido na Marvel. Antes, rumores davam conta de que Keanu Reeves era o preferido para ser o Cavaleiro da Lua.

Cavaleiro da Lua é o alter ego heroico do mercenário Marc Spector. Porém, a história dele é um pouco mais complicada do que isso.

Spector tem mais personalidades, que são o milionário Steven Grant e o taxista Jake Lockley. O Deus Khonshu, do Egito, dá os poderes do Cavaleiro da Lua e guia Marc Spector com as suas outras personalidades.

Nos quadrinhos da Marvel, uma última personalidade foi adicionada ao personagem recentemente: a do Senhor Lua. O homem é um consultor policial que resolve crimes incomuns.

A série chega em uma leva de produções, que ainda conta com personagens como a Mulher-Hulk.

Cavaleiro da Lua chega em 30 de março no Disney+.

