Novo visual do Coringa esconde revelação nos quadrinhos da DC

Alerta de spoilers

Dark Knights of Steel trouxe uma reviravolta surpreendente na quarta edição, ao mostrar uma nova versão do Coringa. O Homem Verde que orquestrou o assassino do Rei Jor-El foi revelado como uma junção do Lanterna Verde, Lex Luthor e o Coringa.

Essa reviravolta foi escondida por meio de um visual do palhaço, que havia sido revelado em capas variantes há alguns meses.

A trama de Dark Knights of Steel se passa em um mundo de fantasia medieval e mostra o começo de uma guerra após a morte do Rei Jor-El.

A capa variante que mostrou o visual do Coringa conta com o personagem com roupa de bobo da corte, enquanto cavalgava com uma bandeira na mão.

Mas o Coringa dos quadrinhos em si, conhecido como o Homem Verde (Green Man) é bem diferente. Veja as imagens, abaixo.

DC revela o Coringa mais bizarro de todos

O Coringa mais bizarro de todos chegou à DC. Ele é um… dinossauro.

Em Jurassic League, uma nova minissérie em quadrinhos, os personagens da DC são reinventados como dinossauros.

O destaque é a Liga da Justiça, mas o mesmo também é válido para o Coringa, que é retratado como um dinossauro muito bizarro.

Como seria de se esperar, o visual é uma mistura de dinossauro com a aparência habitual do Coringa. Isto quer dizer que o seu sorriso marcante ainda está presente, e o verde e o roxo ainda são cores importantes no visual.

Confira abaixo uma imagem do “Coringa dinossauro” de Jurassic League, da DC.