O pior inimigo do Thor é na verdade um grande erro da Marvel

O pior inimigo de Thor representa um grande erro na Marvel. Para descrever melhor, seria na verdade uma consequência de vários erros.

Em Thor #21, o Deus do Trovão volta a enfrentar o inimigo Mangog. Trata-se de um dos maiores antagonistas de Thor.

Continua depois da publicidade

Mangog é um vilão clássico do Thor, existindo nos quadrinhos da Marvel há muito tempo. Ele ocasionalmente retorna para causar problemas para o Deus do Trovão.

Originalmente, acreditava-se que Mangog era o único sobrevivente de uma raça alienígena que Odin, o pai de Thor, massacrou. Mas agora descobrimos que é um pouco mais complicado.

A origem de Mangog

Em Thor #21, é revelado que Mangog é na verdade uma manifestação física do ódio das muitas vidas que Odin destruiu. O vilão é, portanto, a representação do maior erro do pai de Thor.

Odin, como sabemos, é um personagem complexo na Marvel, que está longe de ser um indivíduo completamente bondoso. Ele cometeu vários erros em seu passado, que geralmente voltam para assombrá-lo.

Mangog é uma das consequências desses erros, e parece o vilão retornou mais poderoso do que nunca. Thor deve tomar cuidado ao lidar com essa ameaça.

No cinema, Thor é interpretado por Chris Hemsworth. Ele retorna em Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.