Personagem inesperado se torna o rei do inferno na Marvel

A Marvel tem um novo rei do inferno nos quadrinhos. De forma inesperada, mas que faz todo sentido, o Dentes-de-Sabre ganhou o posto importante.

Em série própria nos quadrinhos, o eterno rival de Logan, o Wolverine, teve a história atualizada. Tudo começa quando o vilão foi condenado a ficar nos lugares mais profundos da Ilha de Krakoa, a nova casa dos X-Men.

A imaginação do Dentes-de-Sabre correu solta, com ele pensando em matar diversas pessoas. Não demorou muito e ele conseguiu conexão mental com outras versões suas, com a própria imagem do vilão começando a aparecer em Krakoa.

Ao conseguir fazer isso, o Dentes-de-Sabre se transformou no rei do inferno de Krakoa. Enquanto as versões dele correm pelo lugar para assustar os outros, o vilão original dos X-Men fica sentado em seu trono como uma versão animal do Diabo.

Posto de rei do inferno faz sentido na Marvel

Esse título para o Dentes-de-Sabre combina com ele na Marvel. Victor Creed sempre foi uma pessoa violenta, voltada para os métodos brutais e para vingança.

O único personagem que deve ter uma personalidade parecida com a dele é o Carnificina. Porém, a história do vilão dos X-Men mostra como ele consegue ser mais brutal que o rival de Venom sem precisar de um motivo para realizar as matanças.

Na série dos X-Men, Victor Creed foi condenado após matar guardas humanos sem qualquer razão. Isso vai contra a cultura de Krakoa.

Esse destino do Dentes-de-Sabre mostra que nem um lugar que está perdoando vilões clássicos aceita ele. Ou seja, o posto de rei do inferno realmente faz sentido para o rival de Wolverine.

Dentes-de-Sabre #1 está disponível na Marvel.