Pior professor do Batman é o vilão mais aterrorizante de Gotham

O Batman é um dos heróis dos quadrinhos com os vilões mais icônicos. Um deles é o Sr. Whisper, que coloca medo até em outros bandidos em Gotham.

Em Batman: Gótico, de Grant Morrison e Klaus Janson, conhecemos o Sr. Whisper, um assassino em série que caça outros criminosos em Gotham.

Ele consegue colocar tanto medo nos bandidos, que eles passam a usar o bat-sinal para pedir ajuda ao Batman, que, naturalmente vai atrás do aterrorizante psicopata.

Eventualmente, é revelado que o Sr. Whisper era o diretor do internato onde o jovem Bruce Wayne estudou. Lá, ele e outras crianças foram maltratadas pelo diretor, que chegou a assassinar algumas dessas crianças.

Posteriormente é revelado que o Sr. Whisper fez um acordo com o Diabo e, com isso, tornou-se imortal. Ele tem mais de 300 anos e os bandidos de Gotham acharam que tinham o matado, apenas para ele retornar anos depois atrás de vingança.

No fim, o Sr. Whisper é derrotado somente quando o Diabo o arrasta para o Inferno. Realmente um vilão aterrorizante.

Batman volta aos cinemas em filme com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.