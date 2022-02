Problema de Harry Potter é finalmente consertado pela Marvel

Alerta de spoilers de Strange Academy

Strange Academy #16 se tornou um exemplo do universo Marvel para o de Harry Potter. Para alguns leitores, a editora até mesmo resolve um problema da franquia do bruxinho.

Nos quadrinhos da Marvel, a Strange Academy foi criada para receber jovens feiticeiros. A escola do Doutor Estranho conta com professores como Irmão Vodu e a Feiticeira Escarlate.

Apenas jovens ligados com a magia são aceitos na escola. Inicialmente, é o caso de Calvin Morse, um estudante que chega com uma jaqueta mágica.

Infelizmente, a jaqueta era apenas um disfarce para o vilão Mister Misery. Isso levou Calvin a ter problemas como complexo de inferioridade, no momento em que ele perdeu os poderes.

Para tentar continuar na escola, o garoto procurou a magia proibida de Gaslamp. A situação leva à importante comparação entre Marvel e Harry Potter.

Marvel arruma problema de Harry Potter

O Irmão Vodu logo descobre o que Calvin está fazendo. O mago, então, toma uma dura decisão: o estudante é expulso por quebrar as regras.

Em Hogwarts, do universo de Harry Potter, os personagens quebram muitas regras. Isso é bastante visto com o trio principal, formado pelo bruxinho do título, Hermione e Ron.

Mesmo assim, os professores sempre dão castigos leves. Isso se mostra um problema para Harry Potter.

Já a Strange Academy, chamada de Hogwarts da Marvel, tem uma atitude bem diferente. Para muitos, é um exemplo de como a franquia de Harry Potter deveria agir.

Strange Academy #16 está disponível na Marvel.