She-Hulk recebe poder que está 15 anos em desenvolvimento

She-Hulk recebeu um poder que permaneceu em desenvolvimento por mais de 15 anos nos quadrinhos da Marvel. A personagem aparece na história Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1.

Na história em quadrinhos, pedaços da Lua começam a cair na Terra, o que faz com que as maiores organizações do mundo assumam o caso.

Os agentes da Autoridade de Variação Temporal também estão envolvidos, com um detalhe: ninguém é capaz de vê-los.

Bom, ninguém, exceto a She-Hulk. Apenas a personagem possui a habilidade de enxergar esses agentes da Autoridade de Variação Temporal.

É claro que não é um grande novo poder, mas existe uma explicação por trás dele. Só a She-Hulk é capaz de enxergar esses agentes porque ela é a única que esteve envolvida com eles há muitos anos.

Uma ideia de 15 anos atrás

Em She-Hulk #3, uma história em quadrinhos publicada há cerca de 15 anos, She-Hulk é julgada pela Autoridade de Variação Temporal por suas tentativas de mudar o fluxo do tempo.

Foi ali que ela teve contato com os agentes, o que levou à história contada em Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1.

Essa conexão mostra como os quadrinhos da Marvel são interligados. Uma ideia que teve início há 15 anos ainda é importante para os dias de hoje.

Fantastic Four: Reckoning War Alpha #1, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

