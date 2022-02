Superman ganha visual de Gladiador na DC

Superman ganhou um novo visual de gladiador nos quadrinhos da DC. É um visual adequado, considerando pelo que o personagem está passando.

Em Action Comics #1040, Superman luta na arena de Mongul, um dos seus vilões mais icônicos.

O super-herói da DC aparece com uma espada, um escudo e um visual em geral muito parecido com o de um gladiador, mas com o seu símbolo icônico ainda no peito.

Superman está em uma jornada nos quadrinhos contra Mongul, tentando libertar os povos escravizados pelo vilão. É um desafio complicado, no entanto, já que o Homem de Aço não está com o potencial máximo dos seus poderes.

Confira abaixo algumas páginas de Action Comics #1040 que mostram Superman como gladiador na arena de Mongul.

Quem é Mongul?

Mongul é um clássico inimigo do Superman. Ele é um dos principais nomes da galeria de vilões do Homem de Aço, junto com Lex Luthor, Doomsday e outros.

O personagem era o líder de uma raça alienígena, que acabou sendo exilado no espaço graças a uma revolução. Ele agora comanda o chamado Mundo da Guerra, onde organiza combates ao estilo de gladiadores.

O vilão teve destaque na clássica história Para o Homem Que Tem Tudo, escrita pelo aclamado Alan Moore, o mesmo criador de Watchmen e V de Vingança.

Ele também apareceu em várias séries animadas da DC, embora nunca tenha recebido uma adaptação para o cinema.

A história em quadrinhos Action Comics #1040, da DC, será lançada nos Estados Unidos em 22 de fevereiro.