Thanos confia em um herói da Marvel por um triste motivo

Thanos é um dos vilões mais importantes da Marvel. No entanto, existe um herói em quem ele confia, e por um triste motivo.

Em Silver Surfer: Rebirth #2, Thanos une forças ao Surfista Prateado. Pode parecer uma parceria inusitada, mas eles até se dão bem juntos.

A história começa quando o Surfista Prateado ataca Thanos por seus crimes do passado. No entanto, Thanos não está interessado em uma briga.

Preocupado, o vilão explica que alguém roubou a sua Joia da Realidade. Ele precisa de ajuda para localizá-la.

Surfista Prateado pergunta por que Thanos não buscou a ajuda de Adam Warlock, que é um especialista na Joia da Realidade. O Titã Louco explica que não confia no personagem, mas confia no Surfista Prateado.

Thanos confia no Surfista Prateado

O motivo para Thanos confiar no Surfista Prateado é um pouco triste. O vilão sabe que, por carregar a culpa por ter trabalhado com Galactus por tanto tempo, o Surfista Prateado não é motivado por seus próprios interesses.

A vergonha que o herói da Marvel sente de seu passado é o que o torna um aliado confiável e valioso. Por fim, o Surfista Prateado concorda em ajudar Thanos.

A história do Surfista Prateado é uma das mais tristes dos quadrinhos da Marvel. Com um passado marcado pela tragédia, o personagem geralmente vaga pelo espaço sozinho, sem se conectar muito com as outras pessoas ou com os lugares que visita.

As histórias do Surfista Prateado geralmente são bastante melancólicas e contemplativas. Isso o torna um dos personagens mais interessantes dos quadrinhos da Marvel, embora também seja muito subestimado.

Silver Surfer: Rebirth #2, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

