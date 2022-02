The Boys: Fãs não perceberam detalhe sombrio sobre o Capitão Pátria

Alerta de spoilers

The Boys traz uma sátira aos quadrinhos e filmes de super-heróis, tudo enquanto critica a nossa sociedade. Os recentes quadrinhos The Boys: Dear Becky deixa claro que mesmo com super-vilões, há uma ameaça ainda maior.

Nos quadrinhos originais, o Capitão Pátria é morto por Black Noir e Dear Becky leva as HQs para 2020, mostrando que a morte do personagem não levou a um mundo melhor.

Apesar disso, tudo foi do mal a pior, como revela um diálogo entre Hughie e Bobbi, principalmente por conta dos políticos.

Assim sendo, The Boys deixa claro que o maior problema não são os “heróis” e sim aquilo que está por trás deles, quem realmente controla tudo.

O Capitão Pátria, portanto, não é o maior vilão da história toda.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

O elenco de The Boys conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Laz Alonso, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Tomer Capon e Karen Fukuhara.

Eric Kripke, criador de Supernatural, criou a série da Amazon e trabalha como showrunner, comandando a obra como um todo.

The Boys tem duas temporadas na Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.