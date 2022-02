The Walking Dead destruiu as melhores histórias da Marvel e DC

Alerta de spoilers da HQ Crossover

A Image Comics trouxe uma HQ diferente com Crossover. Na trama, quadrinistas famosos, conhecidos pelas melhores histórias da Marvel e DC, estão sendo assassinados.

A trama, assim, segue o mistério de quem está cometendo esses assassinatos. Alguns crimes chegam até a contar com armas conhecidas.

Scott Snyder, por exemplo, foi morto por uma Batarang do Batman. Depois de todo mistério, a edição #11 revelou enfim quem é esse serial killer.

O crossover terminou com uma conclusão bem curiosa. The Walking Dead está simplesmente destruindo as melhores histórias da Marvel e DC.

As páginas finais de Crossover #11 mostram que Negan, o popular personagem de The Walking Dead, é o assassino. Na maior parte dos crimes, o ex-líder dos Salvadores usa o taco famoso dele, Lucille.

Na série de zumbis, Negan mata muitos personagens com a sua natureza violenta, como Glenn Rhee. Apenas depois é que ele entra em um caminho de redenção.

A HQ não revela o motivo do personagem estar matando os quadrinistas. Até o momento, Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead, está sumido.

O que parece é que The Walking Dead está literalmente destruindo as melhores histórias da Marvel e DC. Se for uma rivalidade que está motivando a série de assassinatos, a HQ deve revelar no futuro.

Vale lembrar que a Image é casa de outras HQs. Assim, pode ser que mais franquias conhecidas sejam tocadas nessa trama.

Crossover #11 já está disponível. Na TV, enquanto isso, The Walking Dead tem exibição na Netflix e no serviço de streaming Star+.

