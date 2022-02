Um dos mais infames vilões da DC está virando herói

O arqui-inimigo do herói atlante da DC Comics Aquaman, o supervilão Arraia Negra, revelou estar trabalhando com Arthur Curry para ajudar a salvar o mundo no final de Aquamen #1.

Aquamen é uma nova série em quadrinhos com Arthur Curry e Jackson Hyde, o novo Aquaman e filho distante do Arraia Negra, enquanto eles tentam proteger a Terra de um segredo obscuro de Atlântida, e o Arraia Negra pode ser a chave para a sobrevivência do mundo.

Continua depois da publicidade

David Hyde, também conhecido como Arraia Negra, é o arqui-inimigo de Arthur Curry desde sua introdução em Aquaman #35 de 1967. Ele odeia Arthur por acidentalmente matar seu pai e dedicou toda a sua vida a matar Curry e obter sua vingança.

Seu ódio por Arthur levou a um ódio geral por todos os atlantes, e Hyde várias vezes tentou destruir os atlantes ou reivindicar seu território para seus próprios propósitos.

Quando Hyde descobriu que Jackson era seu filho em Teen Titans: The Rise of Aqualad, ele imediatamente o sequestrou para usá-lo para seus próprios propósitos, fazendo de seu próprio filho um novo inimigo.

Arraia Negra fez parte de grandes grupos de supervilões, como a Liga da Injustiça e a Legião do Mal, por isso é uma surpresa que o vilão geralmente obcecado e obstinado esteja agora virando uma nova página e ajudando Curry e seu filho Jackson.

Aquamen #1, escrita por Brandon Thomas e Chuck Brown, com arte de Sami Basri, gira diretamente a partir das conclusões da minissérie do Arraia Negra de 2021, que segue David Hyde quando ele descobre que ele mesmo tem DNA antigo de Atlântida.

A série do Arraia Negra levou a uma mudança reveladora para o supervilão de longa data, não apenas porque agora ele sabe que é descendente do povo afro-atlante conhecido como “Desertores”, mas porque no final da série ele parece para assumir a responsabilidade real pelo dano que ele fez ao vilão da história, Devil Ray.

David parece genuíno em seu pedido de desculpas a Devil Ray, refletindo que lamenta não poder ser o herói que Devil queria que ele fosse, e convencendo-o de que uma vida inteira odiando e buscando vingança não vale a pena, antes de permitir que o vilão escape.

Arraia Negra em busca de redenção

Agora, Arraia Negra tem a oportunidade de viver de acordo com seus novos valores e forjar um caminho melhor para si mesmo e seu relacionamento com seu filho nas páginas da história em quadrinhos Aquamen.

A série se concentra em um grupo de agentes adormecidos atlantes secretos, ativados remotamente e projetados para atacar a humanidade na superfície da Terra, potencialmente em retribuição pela opressão que sofreram nas mãos dos habitantes da Terra.

Arraia Negra testemunha uma dessas ativações adormecidas, depois de detectar um “humano” com DNA Atlante usando seu novo tridente Orichalcum, e recupera o corpo do homem para mais testes.

Quando Jackson descobre seu pai, aparentemente tendo matado e dissecado esse homem, ele ataca Arraia Negra antes que Arthur intervenha, chocando Jackson ao dizer: “Seu pai… ele está nos ajudando agora. Desta vez… desta vez ele está do nosso lado.”

Depois de décadas passadas como arqui-inimigo de Aquaman, é gratificante ver Arraia Negra se voltando para uma natureza mais heroica, especialmente porque foi feito de uma maneira muito fiel ao personagem ao longo da minissérie do Arraia Negra.

A mãe de Jackson Hyde está atualmente em coma após uma enorme batalha no final de Aquaman: The Becoming, então se ele for realmente capaz de perdoar seu pai e ganhar outro membro da família, agora seria o momento perfeito para uma reunião de Hyde.

Teasers para futuras edições de Aquamen sugerem que Arthur pode ter sabido sobre esses agentes adormecidos de Atlântida, o que pode arruinar seu casamento com a rainha Mera, bem como seu relacionamento com Jackson.

Seria fascinante se Arraia Negra se tornasse o personagem que os mantém juntos em futuras edições de Aquamen da DC Comics.

Aquamen #1, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.