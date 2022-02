Versão mais sombria de vilão clássico do Homem-Aranha é revelada

O Duende Verde é um clássico vilão do Homem-Aranha, e provavelmente o mais marcante. Nos quadrinhos, o personagem ganhou uma nova versão, ainda mais sombria.

Em Amazing Spider-Man #88, é revelado que alguns cientistas estão trabalhando em um projeto secreto que envolve uma personagem chamada de Duende Rainha. Será uma nova inimiga do Homem-Aranha nos quadrinhos.

Pelo que se sabe, não há uma relação do Duende Verde original com esta nova Duende Rainha. Ainda assim, a personagem segue o mesmo estilo do clássico vilão, ainda que com várias diferenças em seu visual.

Nos quadrinhos da Marvel, existem vários vilões que recebem o nome de “Duende”. Por exemplo, além do Duende Verde, existe o Duende Macabro, que também é bastante antigo.

A Duende Rainha é, portanto, apenas a personagem mais recente dessa linha de “Duendes”. Tudo indica que será a mais poderosa também.

Willem Dafoe interpreta o Duende Verde no cinema

No cinema, Duende Verde teve interpretação de Willem Dafoe.

Ele interpretou o vilão no primeiro Homem-Aranha, com Tobey Maguire, e voltou recentemente em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, estrelado por Tom Holland (e que também contou com a participação de Maguire e de Andrew Garfield).

Willem Dafoe recebeu elogios por seu trabalho em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Talentoso, o ator aproveitou a chance de reprisar o papel para adicionar novas camadas ao seu personagem.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa ainda está em cartaz nos cinemas.

