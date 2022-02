Versão mais trágica do Superman surge de maneira inesperada na DC

A DC apresentou um novo personagem que funciona como uma versão mais trágica do Superman. Ele surge em Action Comics #1039, e a sua história de origem é paralela à do Homem de Aço de uma maneira inesperada.

Na história em quadrinhos, o Superman ainda está preso no Mundo da Guerra. Lá, ele conhece um guerreiro misterioso chamado Kryl-Ux, cuja história é estranhamente semelhante à sua.

Continua depois da publicidade

Assim como o Superman, Kryl-Ux veio de um mundo distante, mas nunca chegou à Terra.

Com a família destruída, ele acabou sendo aprisionado no Mundo da Guerra, onde vive de maneira solitária, tendo se acostumado com toda a opressão.

Uma história paralela à do Superman

Muito diferente do Superman, Kryl-Ux não vê nenhuma esperança em seu futuro.

Ele também não acredita que possui qualquer legado a carregar, se importando apenas em lutar no Mundo da Guerra, onde corre sérios riscos, já que não é tão poderoso quanto o Superman.

De muitas maneiras, a história de Kryl-Ux reflete a do Superman, mas de uma maneira trágica. O personagem poderia ter um destino glorioso, mas acabou em um lugar marcado pela brutalidade e pela opressão.

No entanto, ainda pode existir uma chance de mudança para Kryl-Ux na DC. Resta saber como será o seu relacionamento com o Superman nas próximas histórias.

Action Comics #1039, da DC, já está à venda nos Estados Unidos.