Wolverine prova na Marvel que é um péssimo super-herói

O Wolverine é um dos personagens mais queridos e famosos da Marvel, mas isso não faz dele um bom super-herói. De fato, os quadrinhos já provaram que ele é um péssimo herói e há um motivo para isso.

Nas revistas Demolidor #248 e 249, o mutante está em busca do vilão Bushwacker, que tem assassinado artistas da comunidade mutante.

Eventualmente ele encontra o criminoso, mas é confrontado pelo Demolidor. Wolverine quer matar o inimigo dele, mas Matt Murdock o impede, argumentando que ele precisa ser levado à justiça e não assassinado.

No fim, o vilão acaba dizendo que entende o Wolverine, mas não o Demolidor e prefere morrer a ser preso. Ele causa uma explosão e é queimado.

Wolverine parte para matar o inimigo, mas o Demolidor o impede mais uma vez, dizendo que ele irá morrer de qualquer jeito e que Wolverine não precisa sujar as mãos. Logan, então, diz que as garras dele somente permitem essa abordagem.

Essencialmente, ele é um herói cujo único meio de ação é a violência.

Astro de Velozes e Furiosos quer ser o novo Wolverine

Filho de Clint Eastwood e ator com participação na franquia Velozes e Furiosos, Scott Eastwood quer encorajar os fãs a continuarem criando petições para que ele assuma o papel de Wolverine no MCU.

Ele é um dos principais nomes considerados pelos internautas quando se trata de substituir Hugh Jackman no papel, o que ele admite que curte bastante.

Falando com a Pop Culture, Scott Eastwood comentou sobre as campanhas dos fãs para que ele interprete o Wolverine no MCU.

“Em Hollywood, nunca se sabe. Mas é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos.”

“Acho que os fãs deveriam começar uma petição. Isso cabe a eles.”

Até o momento, não se sabe oficialmente quem poderia interpretar um novo Wolverine na Marvel.

Curiosamente, no entanto, existem rumores de que Hugh Jackman pode ter uma participação como o anti-herói em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas mesmo que aconteça, ninguém sabe se seria um retorno permanente ou só uma aparição especial mesmo.

