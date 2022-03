A versão mais terrível do Hulk que você pode não ver no MCU

O Hulk é um dos heróis mais poderosos da Terra: forte e veloz, são poucos aqueles capaz de detê-lo. No entanto, a versão que vimos no Universo Cinematográfico da Marvel é, ainda, uma das menos potentes do personagem.

Mesmo no MCU já vimos como há várias versões da personalidade de Hulk, manifestações da psique de Banner que possuem, ainda, habilidades diferentes – e graus diferentes de capacidade.

O site Looper listou algumas das personalidades Hulk mais temíveis e, logo abaixo, você descobre quais são os mais poderosos e assustadores e que provavelmente não veremos no MCU:

Maestro

Essa versão do Hulk vem de um futuro em potencial no qual, segundo a história, ele mata todos os Vingadores e assume o planeta, mas pode ser defeito pelo Hulk atual/principal após algumas viagens no tempo.

Hulk de Old Man Logan

Nesse quadrinho, uma versão perturbada de Bruce Banner lidera uma “Gangue do Hulk” composta por seus vários de seus próprios. Nesta trama, ele é canibal e tenta engolir Wolverine inteiro, mas falha.

Destruidor de Mundos

Outra famosa e temível versão do Hulk é o Destruidor de Mundos. Essa versão presente no Planeta Hulk trouxe algumas das mais memoráveis histórias do personagem, lutando contra o mundo e quase matando seu próprio filho.

The Breaker of Worlds é aterrorizante em escala universal

Apesar do nome semelhante, essa é uma outra versão, presente nas HQs de Immortal Hulk, que trazem vários elementos de terror à história do personagem, inspirando medo em todos. Nos quadrinhos, a humanidade é completamente destruída e devorada. Cruzes!