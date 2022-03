Adão Negro ganha série na DC antes do filme com Dwayne Johnson

Enquanto o filme de Adão Negro com Dwayne Johnson (The Rock) não estreia nos cinemas, a DC Comics está lançando uma nova série solo do personagem no mundo dos quadrinhos.

A novidade chega às livrarias dos Estados Unidos no dia 21 de junho, com roteiro assinado pelo escritor Christopher Priest (Exterminador, Liga da Justiça) e arte de Rafa Sandoval (Liga da Justiça). As capas são de Irvin Rodriguez (Detective Comics).

“Perdoe o clichê, mas raramente fico. tão empolgado com um novo projeto”, disse Christopher Priest ao DCComics.com. “A DC me proporcionou uma oportunidade incrível para explorar e, até certo ponto, reimaginar esse personagem sob uma luz muito nova, trazendo novos desafios e consequências para um homem que viveu por muito tempo e está desesperado por redenção.”

O artista Rafa Sandoval também comenta: “Eu sempre fui fã de tudo sobre Shazam e uma das coisas que eu sempre quis é desenhar um vilão carismático, e o Adam Negro é perfeito para isso. Esta é a primeira vez que tenho a oportunidade de trabalhar com Christopher Priest e sua atenção aos detalhes e abertura fazem dele um grande parceiro criativo.”

Confira a capa principal da nova obra:

DC lança filme do Adão Negro nos cinemas

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhasse no reino dos super-heróis depois de mais de uma década sendo vinculado ao projeto de alguma forma ou estilo, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix. Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

O personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

O filme de Adão Negro chegaria em poucos meses nos cinemas, mas a Warner Bros anunciou recentemente que a estreia do longa foi adiada e chega, agora, somente no dia 21 de outubro.