DC revela sua nova Liga da Justiça

Aviso! Contém spoilers do próximo evento de Dark Crisis, da DC Comics.

Tem uma nova Liga da Justiça na área! Para o próximo evento de Dark Crisis, a DC anunciou quais são os cinco membros que integrarão a nova fase do grupo de heróis, após a morte de alguns dos maiores heróis do universo.

O enredo desta nova história, que se conecta com Liga da Justiça #75, confirma a morte de vários nomes como Mulher Maravilha, Batman, Superman, Lanterna Verde e Aquaman em uma batalha contra o Exército das Trevas.

Nesta terça, foi divulgada a nova equipe através da capa da Dark Crisis #1, de Mahmud Asrar, divulgada pela CBR. A imagem inédita revela que a nova equipe da Lista da Justiça será formada pelo Batman de Jayce Fox, Superman de Jon Kent, Lanterna Verde de Jo Mullein, Aquaman de Jackson Hyde e Mulher Maravilha de Yara Flor.

Confira a imagem logo abaixo:

A equipe é parecida com a que já vimos no evento Estado Futuro, exceto que o Flash de Jess Chambers não está presente, e Jackson Hyde entrou no lugar de Andy Curry.

Para esse evento, deixar a Liga da Justiça principal de lado pode ser uma forma interessante de introduzir esses personagens mais novos ao grande público, dando a eles o destaque que merecem.

Além disso, eventos como esse podem ser importantes para os estúdios “testarem o terreno” em relação à aprovação do público com seus novos personagens, vendo o que funciona ou não para, no futuro, definir oficialmente a formação das equipes, mesmo sem os personagens icônicos.

Dark Crisis chega às lojas de quadrinhos dos Estados Unidos em junho, ainda sem data oficial no Brasil.