DC terá história sobre origem de vilão de Batman

O vilão de Batman, Charada, ganhará uma história em quadrinhos contando a sua origem na DC.

O projeto se chama Charada: Ano Um e terá conexão com Batman, mostrando o que aconteceu com Edward Nashton antes dos eventos do longa-metragem.

O roteiro será do próprio Paul Dano, ator que interpretou o Charada em Batman.

Confira abaixo uma imagem da história em quadrinhos Charada: Ano Um, que terá lançamento nos Estados Unidos em outubro.

Filme de grande sucesso

Batman vem tendo sucesso com o público e com a crítica. A produção é estrelada por Robert Pattinson como uma nova versão de Bruce Wayne.

O Charada de Paul Dano é o vilão principal, mas a Mulher-Gato (Zoë Kravitz) e o Pinguim (Colin Farrell) também estão na história. A direção é de Matt Reeves, conhecido pela trilogia de Planeta dos Macacos.

Matt Reeves também escreveu o roteiro, em parceria com Peter Craig.

Batman está em cartaz nos cinemas.