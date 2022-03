Depois de Jane Foster, inesperado herói da Marvel torna-se o novo Thor

Miles Morales, o Homem-Aranha, pode não ter muita coisa em comum com o Thor, mas nos quadrinhos da Marvel, o Cabeça de Teia se tornará o novo deus do trovão.

A editora lançou uma nova revista, intitulada What If… Miles Morales, que a cada edição mostra o Miles Morales de um universo diferente.

Na primeira edição, o Homem-Aranha se tornou o Capitão América. Na segunda, ele se torna o Wolverine, na terceira o Hulk e, na quarta, o Thor.

Em What If… Miles Morales #4, de Yehudi Mercado e Luigi Zagaria, veremos uma versão variante de Miles que é digno de levantar o Mjolnir.

O design do personagem emula o uniforme do Thor, misturando com a origem de Miles Morales. Veja abaixo.

Jane Foster retorna em Thor: Amor e Trovão

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.